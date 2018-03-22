اتحاد الكتاب يستنكر إنشاء كيانات ثقافية مشبوهة

كتب- محمد عاطف:

أصدر اتحاد الكتاب المصريين بيانا يستنكر فيه إنشاء بعض الكيانات الإبداعية الموازية، وقال الاتحاد في بيانه: نؤكد موقفنا الثابت من كل أشكال اختزال الثقافة المصرية فى صور كيانات تتخذ أشكالا دعائية لمصلحة أى شخص، خاصة إذا كان ممن يطفون على سطح المشهد بحيل تجارية تستغل ضعاف النفوس أو الباحثين عن فرصة تنعم لا تتيحها الدولة بحكم ما تعانيه من ضغوط اقتصادية فى مرحلة مابعد الثورتين.

وأعلنت النقابة فى وضوح أنه لا علاقة لها بأى اتحاد مزعوم للشعراء أو للشعر أو للقصة أو أى جنس أدبى ينشئه فرد أو جماعة من المواطنين أو من أصحاب الجنسيات الأخرى.

وحذر البيان من الزج باسم نقابة اتحاد الكتاب فى أى كيان من هذه الكيانات أو استغلال أى عضو من أعضاء النقابة.

وأضاف البيان: "إذ نؤمن بحرية التعبير وحق الاختلاف لأقصى مدى، نؤكد أننا ماضون فى الدفاع عن الثقافة المصرية، كوننا النقابة الوحيدة الممثلة لكتاب مصر وحريصون على الثوابت الوطنية التى تتهدد بالكيانات المشبوهة، ومن يجرفهم سيل الدعم الخارجى، وإن ظنوا أنهم قريبون من المنجاة الشخصية، وإننا فى الوقت ذاته ندعو كل مبدع حقيقى للانضمام إلى نقابته الأصيلة تجنيبا لذاته المبدعة ولأمن وطنه أي محاولات اختراق تحت شعارات بوارق ولافتات المجد الشخصى المتوهم".​