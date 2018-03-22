الكهرباء: انقطاع التيار عن أبوطرطور ونجع حمادى

كتب- محمد صلاح:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه فى تمام الساعة الواحدة ودقيقتين ظهر اليوم فصلت الدائره 1 نجع حمادى - ابوطرطور جهد 220 ك. ف، وأن الدائرة 2 خارج الخدمة للصيانة ويجرى إصلاحها، ما أدى إلى انقطاع التغذية عن أبوطرطور وبلاط.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أنه يجرى العمل على سرعة الإصلاح وتحديد أسباب الفصل، وأنه يتم بذل كل المجهودات لسرعة عودة التغذية الكهربية.​