"العربية للتصنيع" توقع عقد توريد لمبات الليد للبنك الأهلي

كتب- عمر مصطفى:

أكد الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يُمثل قيمة كبيرة.

وأضاف عبدالعزيز - حسب بيان - خلال توقيع عقد المرحلة الأولي من مشروع إنارة فروع البنك الأهلي المصري باللمبات الليد من إنتاج مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع بقيمة 73 مليون جنيه ، أن الدور المُجتمعي المُتميز للبنك في تشجيع وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الإستيراد طالما توافرت المُنتجات الوطنية ذات الجودة المُتميزة .

وأوضح عبدالعزيز سيف، أن التعاون مع البنك الأهلي قائم ومُمتد منذ سنوات عديدة، ومنها تمويل عقد 212 عربة سكة حديد من الإستانلس، فضلا عن مجالات أخري مُتعددة من التعاون والشراكة.

وأشاد سيف الدين بالدور الوطني الملموس للبنوك الوطنية في تشجيع الصناعة المحلية ودعم المشروعات المُجتمعية ووصف ذلك بالواجب الوطني الملمُوس للجميع.

وأكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري علي إعتزاز البنك بالتعاون والشراكة في مجالات مُتعددة مع الهيئة العربية للتصنيع ووصفها بالمؤسسة الوطنية.

وأضاف عكاشة أن تلك سياسة واضحة نحرص عليها بهدف دعم وتعزيز الصناعة الوطنية والتي لا تقل عن مثيلاتها بالخارج وهذا أمر ملموس بمُنتجات الهيئة نفخر به داخل مُؤسستنا الوطنية.

يُذكر أن المرحلة الأولي تتضمن توريد 260 ألف لمبة تعمل بنظام الليد لعدد 260 فرعا من فروع البنك الأهلي، علي أن يتم التوريد علي مدار 10 أشهر, بهدف توفير الطاقة وإستهلاك أقل للكهرباء , بالإضافة إلي خدمة ما بعد البيع والصيانة لمدة 3 أعوام.​