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"الإعلاميين الأفارقة": السيسي يبذل جهودًا ضخمة لتقدم مصر والقارة

02:49 م الخميس 22 مارس 2018
"الإعلاميين الأفارقة": السيسي يبذل جهودًا ضخمة لتقدم مصر والقارة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصطفى علي:

قال كونى زكريا، ممثل الإعلاميين الأفارقة في الدورة التدريبية التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يبذل جهودا عديدة وضخمة لتقدم مصر والقارة، متابعا: "نعتز ونفخر ونعتبر أنفسنا سفراء لمصر لدى بلادنا".

وأضاف "زكريا"، فى كلمته بحفل تخرج الإعلاميين الأفارقة فى ختام دورة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المنعقد الآن، أن دورات مركز التدريب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تهدف لتعزيز فرص الإعلام فى بلادهم.

وأشار ممثل الإعلاميين الأفارقة، إلى أن هذا التدريب يمثل تعبيرا عن حيوية التعاون الدولى بين مصر والدول الأفريقية، مختتما كلمته خلال الحفل بالقول: "سنبذل قصارى جهدنا لنمثل مصر لدى بلادنا".​

الإعلاميين الأفارقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السيسي الدول الأفريقية

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