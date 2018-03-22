السبت المقبل.. انكسار الموجة الحارة بانخفاض 10 درجات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة التى اجتاحت مصر من يوم الأحد الماضي وحتى صباح باكر الجمعة، وذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يتجاوز 10 درجات مئوية يوم السبت المقبل، مصحوبة بنشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والاتربة جنوبا وإلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حيث الفرصة مهياة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

وأوضح عبدالعال، في بيان، اليوم، أن الأحد المقبل، سوف تقل الرياح وتنعدم فرص سقوط الأمطار ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حارعلى جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتابع: ومن المتوقع اعتبارا من يوم الاثنين 26-3-2018 وحتى 28-3-2018 أن يسود طقس ربيعى على أغلب الأنحاء وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس وتقل الرياح تماما مما يسمح للسادة المواطنين بمزاولة جميع الأنشطة اليومية والخروج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية للفترة القادمة.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال هذة الفترة على:ـ

السواحل الشمالية الغربية من 20 إلى 27 درجة مئوية.

السواحـل الشمالية الشرقية من 21 الى 28 درجة مئوية.

محافظـات الوجة البحرى والقاهرة 24 إلى 30 درجة مئوية.

محافظات شمـال الصعيد 25 إلى 32 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيـد 32 الى 35 درجة مئوية.

ويمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار 24 ساعة على التليفون الآتى:ـ

24646721 - 24834625​