أبوحامد: تصنيف "قطر" للكيانات الإرهابية يؤكد صحة موقف "الرباعي العربي"

كتب- إسلام ضيف:

قال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب إن تصنيف قطر لمجموعة من الأشخاص والكيانات على قائمة الإرهاب، يؤكد صحة موقف دول الرباعي العربي، وأنها لم تكن تفتعل الأمر، وأن هناك هناك حقائق كانت القيادة في قطر تتعمد تجاهلها.

وأضاف أبو حامد في تصريح لمصراوي: "يبدو أن إصرار دول المقاطعة، وما قدمته من أدلة للمجتمع الدولي كله، يبدو أن أثاره تظهر في استجابة الجانب القطري للمطالب".

وأوضح عضو مجلس النواب أن مطالب دول الرباعي العربي ليست "مشخصنة"، وغرضها فقط وقف الشر الذي يهدد الدول لعربية.

وتمنى أبو حامد أن تكون الخطوة القطرية بداية للاستجابة لمطالب الرباعي العربي، متابعًا: "وكل استجابة قطرية للمطالب العربية، معناها استجابة حقيقية لمواجهة الإرهاب، لعدم دعم الكيانات الإرهابية".

وكانت قطر قد استجابت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لأحد مطالب دول المقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية، تصنيف 19 شخصًا و8 كيانات من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية، وتنظيم "داعش" ولاية سيناء في مصر على قوائمها للإرهاب، وذلك وفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية.​