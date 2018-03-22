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جامعة الأزهر تنفي تقديم امتحانات نهاية العام لـ12 مايو: غير صحيح

01:01 م الخميس 22 مارس 2018
جامعة الأزهر تنفي تقديم امتحانات نهاية العام لـ12 مايو: غير صحيح

الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، إن ما تُدُووِل على صفحات التواصل الاجتماعي من تقديم امتحانات نهاية العام بالكليات لـ12 مايو المقبل، بدلا من الـ19 من الشهر نفسه- غير صحيح.

وقال عامر، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، إن مجلس الجامعة الذي عقد اجتماعه، أمس الأربعاء، لم يتعرض من قريب أو بعيد لموعد امتحانات نهاية العام، والتي تم تحديدها مسبقا، وتعقد في الـ21 من مايو المقبل.

ونوه نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب إلى أن امتحانات نهاية العام بجميع الكليات تنتهي قبيل عيد الفطر المبارك، ولن تمتد بعده، منوها إلى أنه تم إبلاغ جميع كليات القاهرة والأقاليم بذلك.

وتداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي  أمر تقديم موعد امتحانات نهاية العام لجميع كليات جامعة الأزهر لـ12 من مايو المقبل، بدلا من الـ19 من الشهر نفسه.​

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