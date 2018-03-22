بالأرقام.. تعرف على ما تم إنجازه بـ" قطاع الكهرباء" منذ 2014 وحتى الآن

كتب- محمد صلاح:

حققت وزارة الكهرباء والطاقة، ممثلة في الهيئات والشركات التباعة لها، طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014 وحتى الآن، بعد أن عانى القطاع من مشكلات، تمثلت في نقص الوقود، وانخفاض إتاحة محطات التوليد وشبكات النقل، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة.

وفيما يلي يستعرض مصراوي، ما شهده قطاع الكهرباء من طفرة منذ 2014 وحتى الآن:

- إضافة قدرات تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة بـ278.4 مليار جنيه.

- استكمال مشروع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بإجمالي قدرات 4075 بـ3.75 مليار دولار.

- تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات كهربائية بلغت 3636 ميجاوات بـ2.7 مليار دولار.

- إنشاء محطات توليد طاقة كهربائية جديدة (بني سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة) بإجمالي تكلفة 6 مليار يورو.

- محطة توليد كهرباء حلوان البخارية بقدرة 1300 ميجاوات من إجمالي قدرة المحطة 1950 ميجاوات.

- تحديث ورفع كفاءة 6 تربينات غازية بمحطات (شمال القاهرة، العطف، سيدي كرير).

- رفع كفاءة محطة توليد كهبراء الوليدية بأسيوط (2×312) ميجاوات.

- إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية من الرياح بجبل الزيت بقدرة 200 ميجاوات بتكلفة 218 مليون يورو.

- زيادة قدرة محطة جبل الزيت1 بقدرة 40 ميجاوات بإجمالي 34.75 مليون يورو + 73 مليون جنيه مصري.

- مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بقدرة 220 ميجاوات بإجمالي 188.7 مليون يورو+ 308.6 مليون جنيه.

مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بقدرة 120 ميجاوات بإجمالي 85.6 مليون يورو + 325.5 مليون جنيه.

- إنشاء 8 محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرات بلغت 32 ميجاوات.

- تركيب نظم خلايا شمسية مستقلة لعدد 211 قرية وتجمع بإجمالي عدد 6943 منزل.

- إنشاء محطة توليد كهرباء أسيوط المائية بإجمالي قدرات 32 ميجاوات بـ747 مليون جنيه مصري.

- إنشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 50 ميجاوات بنظام FIT بـ60 مليون دولار.

- إضافة سعات محطات محولات جهد فائق (500، 220 كيلوفولت) بإجمالي سعات 23815 ميجافولت أمبير بـ12.2 مليار جنيه.

- إضافة سعات محطات محولات جهد عالي (66 كيلوفولت) بإجمالي سعات 9078 ميجافولت أمبير بـ2.7 مليار جنيه.

- إضافة أطوال خطوط وكابلات جهد فائق (500، 220 كيلوفولت) بإجمالي أطوال 5343 كم بـ21.3 مليار جنيه.

- إضافة أطوال خطوط وكابلات جهد عالي (66 كيلوفولت) بإجمالي أطوال 1479.4 كم بإجمالي تكلفة 700 مليون جنيه.

- تنفيذ أعمال بخطة تدعيم شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة استثمارية حوالي 4527 مليون جنيه.

- تحويل خطوط الجهد المتوسط المارة أعلى المباني في المناطق الأكثر خطورة إلى كابلات أرضية وتعديل مسارها.

- تفعيل وميكنة الخدمات لعدد 487 مركز خدمة وتعهيد مركز تلقي الشكاوى والبلاغات المقدمة.

وبناءً عليه ارتفع ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 89 في عام 2017.

كما ارتفع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية بالنسبة لمؤشر جودة التغذية الكهربائية من المركز 121 عام 2014 إلى المركز 63 في عام 2017.