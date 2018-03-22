رئيس مترو الأنفاق يكشف لمصراوي سبب توقف حركة قطارات الخط الأول

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، توقف حركة المترو بالخط الأول لمدة 5 دقائق فقط، ما نتج عنه ازدحام وتكدس بعدد من أرصفة الخط الأول.

وقال المهندس على فضالي، رئيس شركة المترو، أنه أثناء مسيرة أحد قطارات الفوارغ ما بين محطتي حلوان وعين حلوان، جرى ربط القطار "توقف" نتيجة عطل فنى وعلى الفور تم سحب القطار من على السكة ودخوله للورشه لإصلاح العطل، ولم تتوقف الحركة سوى 5 دقائق فقط.

وأضاف رئيس الشركة لمصراوي أن حركة قطارات الخط الأول منتظمه حاليا، ولا يوجد بها أى أعطال نهائيا.