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السيسي يصدر قرارًا بشأن محافظ المنوفية و"الخولي" المتهمين بالرشوة

12:11 م الخميس 22 مارس 2018
السيسي يصدر قرارًا بشأن محافظ المنوفية و"الخولي" المتهمين بالرشوة

كتبت- ياسمين محمد:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 125 لسنة 2018، بإعفاء الدكتور هشام عبدالباسط عبدالرحمن يونس، محافظ المنوفية، من منصبه، جرّاءإحالته واثنين آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الرشوة.

كما شمل القرار الصادر في 14 مارس الحالي إعفاء الدكتورة سعاد عبدالرحيم الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، من منصبها، جرّاء محاكمتها مع 6 آخرين بتهمة الرشوة أمام محكمة جنايات القاهرة.

 

محافظ المنوفية هشام عبد الباسط تهمة الرشوة الرئيس السيسي

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