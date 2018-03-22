 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ريهام سعيد شعب ورئيس انتخابات الرئاسة عيد الأم العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء جامعة فرنسية للعلوم التجارية التطبيقية

12:10 م الخميس 22 مارس 2018
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء جامعة فرنسية للعلوم التجارية التطبيقية

الدكتور خالد عبد العفار وزير التعليم العالي

القاهرة- أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٥٩٧ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة إسلسكا - مصر بين وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية - إسلسكا - فرنسا، والموقع في القاهرة بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠١٦.

وتضم الجامعة كلية إدارة الأعمال ومعهد الدراسات العليا للذكاء التنافسي ومركز التميز العلمي في الذكاء التنافسي ومركز التميز العلمي في إدارة الأعمال ومركز تأهيل وإعداد القيادات.​

قرار جمهوري نشاء جامعة لسيسي امعة إسلسكا زارة التعليم العالي رنسا

الخبر التالى:

السيسي يصدر قرارًا بشأن محافظ المنوفية و"الخولي" المتهمين بالرشوة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان