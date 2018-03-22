قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء جامعة فرنسية للعلوم التجارية التطبيقية

القاهرة- أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٥٩٧ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة إسلسكا - مصر بين وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية - إسلسكا - فرنسا، والموقع في القاهرة بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠١٦.

وتضم الجامعة كلية إدارة الأعمال ومعهد الدراسات العليا للذكاء التنافسي ومركز التميز العلمي في الذكاء التنافسي ومركز التميز العلمي في إدارة الأعمال ومركز تأهيل وإعداد القيادات.​