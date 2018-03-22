بسام راضي: صفحة الرئاسة على "فيسبوك" غير مخصصة للشكاوى

كتب – محمود مصطفى:

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، غير مخصص لتلقى الشكاوى، معلنا وجود بريد إلكترونى media.office8@op.gov.eg مخصص للشكاوى حتى يتسنى تحويلها إلى جهات الاختصاص.

وأضاف المتحدث عبر حسابه الرسمى بـ"فيسبوك"، اليوم الخميس: "يتقدم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأطيب تحياته للسيدات والسادة متابعي الصفحة الكرام، ويتشرف بإحاطتهم علماً بأنه تتم قراءة ودراسة جميع التعليقات والآراء الجادة التي ترد للصفحة، علماً بأن الصفحة ليست مخصصة للشكاوي".

وقال راضي :"في حالة الرغبة في توجيه أي مقترحات أو مبادرات يرجى التراسل مع صفحة المتحدث الرسمي على البريد الالكتروني: a.saeed@op.gov.eg".

وناشد المتحدث باسم الرئاسة متابعي صفحته على "فيسبوك": "يرجى تفهم حضراتكم لأن الصفحة ترد إليها آلاف الرسائل يومياً، ولا يمكن دراستها والرد عليها جميعاً في الحال، وأن الأمر بطبيعة الحال يستغرق بعض الوقت.. خالص الشكر والتقدير".​