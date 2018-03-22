وزير النقل: "السيسي قالي هنعدل السكة الحديد يعنى هنعدلها"

كتب- أحمد نجيب:

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ناقش معه المستجدات الخاصة بمرفق السكك الحديدية وذلك على مدار 3 ساعات متواصلة فى الاجتماع الأخير الذي عقد في قصر الاتحادية وحضره رئيس مجلس الوزراء، مضيفا: "الرئيس قالي هنعدل السكة الحديد يعنى هنعدلها".

وأوضح وزير النقل فى تصريح خاص لمصراوي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ركز خلال اللقاء على أهمية تطوير إشارات السكك الحديدية والوحدات المتحركة والجرارات والمزلقانات، كما عرض الوزير خطة الوزارة لتطوير قطاع نقل البضائع، فضلاً عن الموقف الحالى للمفاوضات الجارية مع هيئة السكك الحديدية الفرنسية للتعاون في مجالات تقييم المخاطر والتحقيق في الحوادث والتفتيش على إجراءات الأمان والسلامة.

ونوه عرفات، الى أن الرئيس أكد على ضرورة الاهتمام بمرفق السكك الحديدية وميكنة الهيئة لتقليل مخاطر العنصر البشرى بالأضافة إلى أهمية التدريب الخاص بالعاملين، كما طالب بتطوير شامل للمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة.

وقال عرفات، إن الرئيس السيسي طالب بتحويل معهد وردان التابع للسكة الحديد إلى معهد تكنولوجى لتدريب العاملين بالهيئة على أعلى مستوى، والاهتمام بالعنصر البشرى لتفادى أى أخطاء كارثية مستقبلية.