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وفد من الاتحاد الافريقى يصل القاهرة لمراقبة الانتخابات الرئاسية

11:16 ص الخميس 22 مارس 2018
وفد من الاتحاد الافريقى يصل القاهرة لمراقبة الانتخابات الرئاسية

كتب- طه عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، وفد من الاتحاد الأفريقي برئاسة عبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية السابق لجمهورية مالي، لمراقبة الانتخابات الرئاسية.

وقالت مصادر أمنية في مطار القاهرة، إن الوفد وصل قادما من أديس ابابا على الطائرة الإثيوبية وكان في استقباله سفير مالي بالقاهرة، ومندوبين من وزارة الخارجية، لتقييم سير الانتخابات الرئاسية فى مصر.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن عن نشر بعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، والمقرر انعقادها في الفترة من ٢٦ وحتى ٢٨ مارس الجاري، مشيرًا إلى أنه بدعوة من الحكومة واللجنة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية، وافق رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، على نشر بعثة مراقبة لمراقبة الانتخابات الرئاسية في البلاد المقرر في الفترة 26-28 مارس 2018.

الاتحاد الأفريقي مراقبة الانتخابات انتخابات الرئاسة مطار القاهرة

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