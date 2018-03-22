اليوم.. اجتماع بين مسئولى "المحطات النووية" و"روساتوم" الروسية

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية، أن اجتماعت سيعقد اليوم الخميس، بمقر هيئة المحطات النووية بين مسئولى الهيئة وشركة "روساتوم" الروسية، استمرارا للتنسيق بين الطرفين، خاصة بعد تكثيف اللقاءات والاجتماعات التى تمت خلال الفترة الماضية بين الطرفين، حيث تم الاتفاق مبدئيا على بدء الخطوات التنسيقية لإنشاءات الدعم اللوجيستى لمفاعل الضبعة النووي.

وأكد المصدر فى تصريحاته لمصراوى، أن هيئة الرقابة النووية بدأت فى مراجعة وفحص كل البيانات المقدمة من هيئة المحطات النووية، لاستخراج تصاريح العمل للمهندسين والفنيين المصريين العاملين بالمشروع، خاصة بعد الاتفاق على بدء إنشاءات المخطط العام للمشروع من طرق ومرافق داخل المحطة بداية من إبريل المقبل.

ونوه إلى أن عقد اجتماع في الفترة الأخيرة، بين مسئولى وزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية مع وفد المؤسسة الروسية برئاسة "فاليرى ليمارنكو" رئيس شركة "أتوم ستروى إكسبورت" الروسية والوفد المرافق له، لمناقشة ما بعد إجراءات الحصول على التراخيص والخطوات التنفيذية لبدء الإنشاءات، إضافة لدراسة التصميمات الشاملة للمحطة قبل اعتمادها من هيئة الأمان النووى، وأيضا الجانب المتعلق بإنشاءات المكون المحلى والذى يصل إلى 20% من إنشاءات المحطة بالكامل والذى تتولى الشركات المصرية تنفيذه.

وأوضح أن هناك سلسلة من اللقاءات سوف تعقد خلال الفترة المقبلة بين الطرفين المصرى والروسى لتنسيق آليات العمل ووضع ضوابط المراجعة الأولية لجميع الإجراءات التي تتعلق بالاستعدادات بعد بدء دخول المشروع النووى حيز التنفيذ.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن مشروع مفاعل الضبعة النووى آمن تماما، إذ يجرى إنشاؤه وفق أحدث نظم السلامة والأمان المطبقة عالميا فى هذا المجال.

وأضاف وزير الكهرباء فى تصريحات صحفية سابقة، أنه تواصل مع الجانب الأمريكى والروسى والكورى والياباني والصينى عند طرح المشروع، وتم الاستقرار على التعاون مع الجانب الروسى، باعتباره العرض الأفضل لإنشاء المفاعل.