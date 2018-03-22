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البابا تواضروس يكرّم أسر شهداء حادث تفجير الكنيسة المرقسية

11:09 ص الخميس 22 مارس 2018
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كتب- إسلام ضيف:

كرّم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الأربعاء، أسر شهداء حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية الذي وقع في أحد الشعانين من العام الماضي.

وأضاف بيان صادر عن الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم الخميس، أن البابا قدم لهم بعض الهدايا التذكارية، بعد انتهاء اجتماعه الأسبوعي أمس الاربعاء، بكنيسة العذراء بسموحة في محافظة الاسكندرية.

البابا تواضروس أسر الشهداء تفجير الكنيسة المرقسية

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