البابا تواضروس يكرّم أسر شهداء حادث تفجير الكنيسة المرقسية

كتب- إسلام ضيف:

كرّم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الأربعاء، أسر شهداء حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية الذي وقع في أحد الشعانين من العام الماضي.

وأضاف بيان صادر عن الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم الخميس، أن البابا قدم لهم بعض الهدايا التذكارية، بعد انتهاء اجتماعه الأسبوعي أمس الاربعاء، بكنيسة العذراء بسموحة في محافظة الاسكندرية.