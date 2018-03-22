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وزارة الطيران المدني تعلن عن إصدار شهادة "أمان" للعاملين بها

11:00 ص الخميس 22 مارس 2018
وزارة الطيران المدني تعلن عن إصدار شهادة "أمان" للعاملين بها

وزير الطيران

كتب- طه عبيد:

أعلنت وزارة الطيران المدني عن إصدار شهادة "أمان"، للتأمين علي جميع العاملين بقطاع الطيران المدني لمن ليس لديهم تغطية تأمينية على الحياة تكفلها لهم جهات عملهم. 

وأضافت الوزارة، في بيان الخميس، أن كل الهيئات والشركات التابعة لقطاع الطيران المدني بإصدار هذة الشهادة لصالح العاملين تباعا وحسب الشروط والأحكام الخاصة بالشهادة والإجراءات التي تحددها كل شركة وحسب الجدول الزمني الذي تضعه كل منها، يأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة على توفير المزايا للعاملين بها والشركات والهيئات التابعة لها.​

وزارة الطيران المدني شهادة أمان

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