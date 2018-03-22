"قولتله هات بوسة".. الأم المثالية بكفر الشيخ تكشف عن حوارها مع السيسي - فيديو

كتبت – سحر عزام:

كشفت نادية محمد خليفة، الأم المثالية بكفر الشيخ، عن الحوار القصير الذي دار بينها وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء تكريمها بالأمس في احتفالية الأم المثالية.

وقالت "خليفة" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "extra news" اليوم الخميس :"أنا كنت مقدمة على شقة في مساكن المرأة المعيلة وقولت للرئيس السيسي على هذا الموضوع فقالي عنيا، وقولته بحبك، قالي مصدقك، فقولتله هات بوسة والراجل اتحرج، وهو حبيب وحبيب مصر كلها، ومين يطول يبوس السيسي أصلا، وكفاية أنا قبلته".

ونوهت إلى تلقيها الكثير من المكالمات الهاتفية لتهنئتها على تكريمها في احتفالية الأم المثالية ولقائها بالرئيس السيسي، لافتة لأهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية.



