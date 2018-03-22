"الأرصاد" تحذر: ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم وغدًا

كتبت- سحر عزام:

حذر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من موجة شديدة الحرارة ستضرب البلاد، اعتبارا من اليوم وحتى غدٍ الجمعة.

وأضاف "عبدالعال" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "extra news" اليوم الخميس، أن غدا الجمعة سيكون ذروة الموجة الشديدة الحارة لتعود درجات الحرارة للانخفاض من جديد، اعتبارا من السبت، بانخفاض أكثر من 10 درجات مع نشاط للرياح وفرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وتابع أن حالة التقلبات الجوية التي سنشهدها، خلال الأيام المقبلة، تعود لسمات فصل الربيع والذي يتسم بنشاط للرياح وتباين في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض.