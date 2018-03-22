مصر ترفض دخول مستشار السفارة الأمريكية بالرياض لأراضيها

كتب- طه عبيد:

رفضت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، السماح بدخول "جيرالد كريجر" مستشار السفارة الأمريكية في الرياض، بعد وصوله بجواز سفر دبلوماسي دون الحصول علي تاشيرة دخول مسبقة كما تقضي القواعد المعمول بها.

وقالت مصادر أمنية في المطار، إن سلطات الجوازات أجرت اتصالا بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية، الذي عرض الأمر على السفير أيمن مشرفه، مساعد الوزير للمراسم، حيث تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وعدم السماح بدخول المسئول الأمريكي، لوصوله بدون تأشيرة دخول مسبقة.