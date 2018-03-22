وفد برلمانى مصرى يغادر لبريطانيا لكشف حقيقة مقتل "مريم"

كتبت هند الشامي



غادر مطار القاهرة صباح اليوم وفد برلمانى متوجها إلى بريطانيا لبحث ملف مقتل المواطنة المصرية الفقيدة مريم عبد السلام، ويعقد الوفد سلسلة مكثفة من اللقاءات مع المسئولين خلال هذه الزيارة التى تستمر 3 أيام لكشف جميع الملابسات والحقائق حول مقتل المواطنة المصرية مريم.



وبحسب بيان صادر اليوم، الخميس فتبدأ لقاءات الوفد البرلمانى المصرى مع سايمون ماكدونالد' الوكيل الدائم بوزارة الخارجية البريطانية، ولقاء مع النائب البريطاني كريس ليزلى، عن دائرة نوتينجهام.

ويشارك في اللقاء المحقق روب جرفين المسئول عن القضية كما يجرى الوفد لقاءا مع رئيس مجموعة الصداقة البريطانية مع مصر ستيفن تيمز ثم يلتقى الوفد البرلمانى المصرى مع أسرة الفقيدة ومع الطبيب المصرى أحمد حسين الذى تابع حالة الفقيدة والمحامى عماد حمدى أبو حسين.



يذكر أنه تم ترتيب هذه الزيارة الهامة مع السفير ناصر كامل سفير مصر ببريطانيا الذى أعد برنامج الزيارة لتسهيل زياره الوفد البرلماني وصولا لحقيقة واقعه مقتل مريم.