اعترافات الإرهابيين في سيناء .. و تكليفات الرئيس بتحسين أحوال المواطن .. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء لعدد من الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية التي شهدها لرئيس السيسي والسيدة قرينته، إلى جانب عدد من قضايا الشأن المحلي.

فتحت عنوان "يوم تكريم حارسة وجدان الوطن" ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته شهدا أمس احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، وقام الرئيس بتكريم عدد من الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية؛ فضلاً عن النماذج النسائية المشرفة في شتى المجالات.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس حرص، قبل إلقائه كلمته بهذه المناسبة، على تأكيد أهمية هذا الاحتفال، ودعا الحضور للوقوف تحية وتقديرا للسيدات المصريات، عظيمات مصر.

وأشار الرئيس إلى أنه التقى بأسر الشهداء في الكثير من المناسبات، وأنه لم يسمع كلمة واحدة من أم أو زوجة أو أبنة شهيد تحمل أي اعتراض أو عتاب، وأنهن جميعاً وعددهن بالمئات تحملن آلامهن وأحزانهن لصالح مصر وفداء للوطن.

ووجه الرئيس نداء لكل المصريين بضرورة النزول والمشاركة بكل حرية في الانتخابات الرئاسية، وذلك لتوجيه رسالة للعالم كله بأن مصر يحكمها شعبها، القادر على تغيير واختيار من يريد.

كما حرص الرئيس خلال الكلمة على تأكيد أن ما تفعله الحكومة لصالح المرأة ليس فضلاً بل هو ما يليق بها، مشيراً إلى أن تجربة الاستعانة بالمرأة فى مختلف المهام والمناصب أثبتت نجاحاً كبيراً.

وأكد الرئيس أنه رغم أن التمثيل النيابى للمرأة غير مسبوق إلا أن هناك أملا في المزيد، ولذلك فهناك حاجة لحركة منظمة لإعداد وتجهيز أفضل الكوادر بحيث تتقدم الصفوف.

وأشار إلى أنه بالاعتماد على معايير الكفاءة والأمانة والإخلاص والشرف ستكون هناك نتائج جيدة، فالله سبحانه وتعالى يكافئ كل مجتهد، مؤكداً أنه لو كانت هناك فرصة أو قدرة لدى الحكومة لمساعدة المرأة بشكل أكبر فلن تتوانى عن ذلك.

وقد ألقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة كلمة وجهت خلالها الشكر للرئيس على مواقفه الداعمة للمرأة المصرية، مؤكدة أن سيدات مصر ضربن أروع الأمثلة فى الوطنية، ومشيرة إلى أن السيدة المصرية تعد خط الدفاع الثالث وصمام أمان المجتمع بعد الجيش والشرطة.

واستعرضت رئيسة المجلس القومى للمرأة إنجازات عام المرأة المصرية وتمكينها فى مختلف المجالات من خلال التشريعات التى تدعم وتعزز دور المرأة، مؤكدة أن مصر لديها سياسة واضحة ونهج لتمكين المرأة.. وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان "التاء المربوطة سر قوتك".

وذكر السفير بسام راضى أن الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ألقت كلمة أكدت خلالها أن المرأة المصرية أثبتت للمجتمع وللعالم أنها الرقم الأهم فى المعادلة الوطنية، وذلك بفضل تضحياتها للدفاع عن الوطن، وأشارت إلى أن إزالة العوائق أمام عمل المرأة يرفع إنتاجية الاقتصاد إلى أكثر من 20%.

وأضاف المتحدث أن الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ألقت كلمة حول جهود الوزارة وما تقوم به من إجراءات لتكفل بها رعاية وحماية المرأة المصرية، مشيرة إلى وصول الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة لأكثر من 2 مليون سيدة مصرية، وأن برامج الحماية تشمل أيضاً معاشات ضمانية لحوالى 200 ألف مطلقة وأرملة وزوجة مسجون.

وأضافت الدكتورة غادة والي، أن الدولة أتاحت 43 مليون جنيه شهرياً لنحو 300 ألف مستفيدة وأولادها من المطلقات اللاتى امتنع أزواجهن عن أداء النفقة، كما تم إطلاق قرض «مستورة» من بنك ناصر الاجتماعي، بتمويل من صندوق تحيا مصر، لأكثر من 3 آلاف سيدة، وإقامة مشروعات انتاج حيوانى ومشروعات زراعية ومشروعات تجارية، وتمويل لبرنامج تنمية المرأة الريفية استفادت منه حوالى 79 ألف سيدة.

وفي ذات السياق، ذكرت (الأهرام) أن الرئيس السسي حرص خلال الاحتفال على التقاط الصور التذكارية مع المكرمات من الأمهات المثاليات والنماذج النسائية المشرفة، وأوركسترا النور والأمل.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي وجه الشكر، في لفتة إنسانية، لأعضاء اوركسترا النور والأمل عقب انتهائهم من عزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية العالمية.

وحرص الرئيس على أن يتحدث اليهم واقفا احتراما لهم ووجه لهم تحية تقدير على الفن الراقى الذى قدموه، وقال لهم إنه يوم جميل لانهم شاركوا فيه وأنهم أعطونا دفعة هائلة من الرضا والبهجة والسعادة، احنا سعدنا بكم اليوم وتشرفنا بكم.. انتم أعطيتمونا رسالة بأن مصر تستطيع، وأضاف قائلا: «تحيا مصر بكم»، وطلب منهم التقاط صورة تذكارية معهم.

أما صحيفة (الأخبار)، فتناولت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات الاعضاء بالاتحاد الافريقي بالعاصمة الرواندية كيجالي لقمة رؤساء بالاتحاد الأفريقي، التي ألقاها نيابة عنه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بحضور الرئيس الرواندي بول كاجامي وعدد من رؤساء دول وحكومات القارة.

وذكرت (الأخبار)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اهتمام مصر البالغ بانجاح مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تستهدف إقامة السوق الإفريقية المشتركة وصولا إلي الاتحاد الاقتصادي الأفريقي المنطقة سيسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو لكافة الاقتصاديات والشعوب الأفريقية تمشيا مع رؤية أفريقيا 2063.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم أمس اختتام فعاليات القمة بتوقيع اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية حيث وقعت مصر و43 دولة أفريقية ليصل إجمالي عدد الدول الموقعة علي الاتفاق إلي 44 دولة، مضيفة أن القمة أسفرت عن صدور إعلان ختامي يؤكد رغبة الدول أعضاء الاتحاد في تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية.

وصرح قابيل بأن الإعلان أشار إلى أهمية القرارات التي أصدرها الاتحاد الأفريقي بشأن التكامل الأفريقي، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأفريقية وتسريع وتيرة إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.

وأشار قابيل إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي البالغ بإنجاح مفاوضات اتفاقية المنطقة من خلال تعزيز التعاون البناء والمثمر مع جميع الأشقاء الأفارقة، وأكد أن مصر لم ولن تدخر جهداً لتقديم الدعم الكامل والخبرات اللازمة لاستكمال اتفاقية التجارة الحرة القارية وتذليل كافة العقبات للدفع قدماً بمسيرة المفاوضات استكمالاً لمراحل الاتفاقية.

وفي الشأن العالمي، وتحت عنوان "إسرائيل تعترف رسمياً بقصف مفاعل نووي سوري عام 2007"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه بعد نحو 11 عاما أكدت إسرائيل للمرة الأولى أمس أنها قصفت ما يشتبه أنه مفاعل نووي سوري عام 2007 زاعمة أن الضربة أزالت خطرا كبيرا عليها وعلى المنطقة، وأنها كانت بمثابة "رسالة" إلى آخرين خاصة إيران.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي المتطرف أفيجدور ليبرمان أن الدوافع لدى أعداء دولة الاحتلال تنامت في السنوات الأخيرة لكن قدرتها تنامت أيضا، وعلى الجميع في الشرق الأوسط استيعاب هذه المعادلة، على حد قوله.

ومن جهته، قال وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الضربة رسالة إلى إيران مفادها أن تل أبيب لن تسمح لها بامتلاك أسلحة نووية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس إن طائرات من طراز (إف–16) نفذت غارة في 6 سبتمبر2007 استهدفت منطقة الكبر بدير الزور وأسفرت عن تدمير مفاعل نووي كان تبنيه سوريا بمساعدة كوريا الشمالية وهو ما نفته دمشق.

ونشر الجيش الإسرائيلي وثائق وصورا متعلقة بالعملية، تم مؤخرا رفع السرية عنها، وذلك قبل نشر مذكرات رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت التي تتضمن فقرات عن الواقعة. وكانت سوريا هي أول من أعلن عن الواقعة وقالت آنذاك إن دفاعاتها الجوية تصدت لتوغل طائرات حربية إسرائيلية كما وردت أنباء عن الضربة في وسائل الإعلام الأجنبية.

وفي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "طباعة 60 مليون بطاقة تصويت غير قابلة للتزوير"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أتمت الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس وانتدبت 17 ألف قاض من مختلف الهيئات القضائية يشرفون على 14 ألف لجنة فرعية فى كل المحافظات بنظام قاض لكل صندوق كما انتدبت 195 ألف موظف.

وأوضحت الصحيفة أن الهيئة قامت بطباعة 60 مليون بطاقة تصويت للناخبين الذين يصل عددهم إلى 59 مليونا و1985 ألف ناخب في إحدى المطابع التي وقعت بروتوكولا مع الهيئة بمواصفات أمنية تمنع التزوير أو التغيير، وذلك من خلال وجود أرقام مسلسلة للبطاقات وعلامة مائية بكل بطاقة.

وأوضح المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة أنه تسهيلا على المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى تم إنشاء 20 لجنة للوافدين في مناطق العمالة المزدحمة وهي العاصمة الإدارية ومدينتي والرحاب ومدن بدر والسلام والعبور.

وحث الشريف المصريين إلى النزول لاستخدام حقهم الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية أرفع منصب، مؤكدا أن الهيئة قدمت ضمانات للنزاهة والحياد بوصفه هيئة تتمتع بالاستقلالية التامة.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان "الحكومة تتابع تكليفات السيسي لتحسين أحوال المعيشة للمواطنين"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء يعقد بدءا من اليوم سلسلة من الاجتماعات الوزارية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتحسين أحوال معيشة المواطنين وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة والارتقاء بالخدمات والمرافق خاصة في المناطق المحرومة منها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماعات ستتضمن متابعة للمشروعات القومية الكبرى في مجالات طرق الإسكان والبنية التحتية والعاصمة الإدارية الجديدة والاطمئنان على المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية لضمان توفرها بالأسواق مع التوسع في منافذ البيع.

وأضافت أن الاجتماعات تناقش الخطة القومية لتنمية وتعمير سيناء والتي تشمل مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية من خلال إقامة الطرق الجديدة وإقامة الواحدات السكنية وتوفير فرص عمل لأهالي سيناء.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قرر إحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جامعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم (داعش) الإرهابى وتمويل الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والنشآت الحيوية وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم "داعش" بسوريا وليبيا.

وأوضحت الصحيفة أن المتهمين أدلوا، في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول والتى باشرها فريق المحققين برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، باعترافات تفصيلية عن تلقي القيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي الحركي "نور" تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم "داعش" وتأسيس خليتين تنظيميتين ضمتا 30 متهما وقام بإعدادهم من خلال برنامج تدريبي فكري وأمني وعسكري على كيفية استخدام الأسلحة النارية وحروب العصابات والمدن والشوارع وإعداد وتصنيع العبوات والأحزمة المفرقعة وكيفية استعمالها للقيام بعمليات عدائية داخل مصر وإلحاق بعض المتهمين بمعسكرات تنظيم "داعش" بدولتي سوريا وليبيا لتلقي التدريبات العسكرية وانتقاء عناصر منهم وتأهيلهم نفسيا لتنفيذ عمليات انتحارية.