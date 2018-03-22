وكيل البرلمان يعلن دعمه لحسام الخولي المرشح لرئاسة حزب الوفد

كتبت-مروة شوقي:

أعلن النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تأييده الكامل للمهندس حسام الخولي في ترشحه لرئاسة حزب الوفد.

واشار وهدان، في بيان صادر له، أن تاريخ الخولي ممتد داخل الوفد لـ34 عامًا هو ما يجعله على دراية كاملة بمشكلات الحزب".

وأضاف: "برنامجه الانتخابي طموح ذو الرؤية متكاملة الجوانب درس من خلاله ما افتقده الحزب خلال الفترة الماضية، وضم تعهدات واضحة ومحددة، من أجل استعادة مكانة الحزب السياسية والحزبية، والعمل على إرساء قواعد تنميته مالياً وهيكلياً وتنظيمياً، ورسالته بأن الوفد ملك الوفديين ولكل المصريين هو ما يؤكد على أن حسام الخولي على درجة كبيرة من المسؤلية والحكمة لتولي مثل هذا المنصب".

وقال وهدان، إن "الفترة المقبلة من تاريخ الوفد، تحتاج إلى رئاسة حكيمة ورؤية واضحة المعالم، تكون من شأنها إحداث تطورات ونتائج إيجابية على أرض الواقع، وبحاجة إلى برنامج متكامل يعزز من تواجد الحزب كسابق عهده كأعرق حزب ليبرالي، وذو مواقف سياسية واضحة".

وبحسب وكيل مجلس النواب، فإن الوفد يختاج رئيس قادر على خلق جيل جديد من السياسيين الشباب القادر على الاستفادة من جيل سياسي "مخضرم"، وكذلك تفعيل دور المرأة الوفدية ودروها المحوري، وهذا ما يتضمنه برنامج المهندس حسام الخولي ضمن نقاطه المطروحه، مما يؤكد أنه الأنسب خلال المرحلة المقبلة.