السياحة": حملة دعائية على "ناشيونال جيوجرافيك" إبريل المقبل

كتب يوسف عفيفي:

اعتمد هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، حملة إعلانية دعائية على شبكة قنوات "ناشيونال جيوجرافيك" وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والتي ستبدأ في أبريل القادم، وتستمر حتى آخر يوليو 2018، وتستهدف دول انجلترا وألمانيا وبولندا والتشيك وبلجيكا ودول الشرق الأوسط.

وأوضح الدميري، في تصريحات صحفية، أن الحملة تأتي في ظل استراتيچية هيئة تنشيط السياحة لاستخدام أساليب الدعاية الحديثة وتنوع وسائل الترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، بالاضافة الى استخدام الإعلانات المباشرة.

وقال الدميري إنه تم وضع خطة إعلانية متكاملة على القنوات الإخبارية ذات المشاهدة الأعلى عالميا، والتي تتكامل بينها وبين الحملات الإعلانية بالقنوات المحلية بالاسواق المختلفة المستهدفة، وبثها خلال اوقات الذروة .

وأضاف أن هذا سيتم مع استمرار التواجد على مواقع التواصل الاجتماعى الخاص بتلك القنوات لتحسين الصورة الذهنية لمصر والترويج للمقاصد السياحية المختلفة، و أكد رئيس الهيئة اهمية إستخدام الوسائل الترويجية الحديثة الى جانب التقليدية لجذب المزيد من السائحين.

أوضح الدميرى أن القنوات تقوم بانتاج محتويات ابداعية عن منتجات سياحية متنوعة يتم عرضها على القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعى كنوع من انواع الدعاية الغير المباشرة لمصر، والتى لها الأثر الاكبر على المشاهد لكونها تجارب حقيقية.

يذكر أن الهيئة قامت خلال الفترات السابقة بالعديد من الحملات الدعائية على قنوات تلفزيونية مختلفة بالإضافة إلى شبكات التواصل الإجتماعى الخاصة بكل منها والتى تتمتع بنسب مشاهدة عالية.

وقامت الهيئة بعمل حملة على شبكات وقناة Discovery خلال الربع الأخير من عام 2017 ، وقناة يورو سبورت والتى تنتهى فى مارس الجارى،تستهدف بعض الاسواق منها فرنسا وإنجلترا وألمانيا وبولندا وفنلندا والنرويج والسويد والدنمارك، إضافة إلى رعاية الهيئة لنشرة الاخبار الجوية على قناة CNN والتى ستستمر حتى نهاية الحملة في سبتمبر 2018.