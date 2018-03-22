وزيرة السياحة تطالب الشركات بتقديم طلبات تنظيم برامج الحج

كتب- يوسف عفيفي:

اعتمدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، الأربعاء، ما تقدمت به اللجنة العليا للحج والعمرة من توصيات بشأن الضوابط المنظمة للحج السياحي للموسم الحالي ١٤٣٩ه.

وفي سياق متصل، كلفت وزيرة السياحة، محمد شعلان رئيس قطاع الشركات السياحية، بسرعة البدء في تنفيذ الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات الشركات الراغبة في تنظيم برامج الحج.

وأكدت المشاط، في توجيهاتها لرئيس قطاع الشركات السياحية، ضرورة تشديد المراقبة على تنفيذ برامج الشركات السياحية من قبل مفتشي الوزارة بكل دقة، والتأكد من التزام الشركات بما تم الاتفاق عليه مع الحاج.

وأضافت الوزيرة أنه لن يتم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها مع المواطنين في تنفيذ العقد المبرم معهم، والذي يتضمن كافة تفاصيل البرنامج المتفق عليه منذ السفر وحتى العودة.