​"العناني": معرض الآثار الغارقة رسالة سلام من مصر إلى أمريكا

كتب- يوسف عفيفي:

وصف وزير الآثار الدكتور خالد العناني، المعرض المؤقت للآثار الغارقة المصرية، المزمع افتتاحه - في وقت لاحق اليوم- بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية، بأنه رسالة سلام وحضارة وأمن من الشعب المصري إلى الشعب الأمريكي.

وأضاف العناني في مؤتمر صحفي بمتحف سانت لويس للفن بمدينة سانت لويس الأمريكية، أن المعرض دعوة للأمريكيين إلى زيارة مصر بلد السلام للاستمتاع بمشاهدة المزيد من المتاحف والأماكن والقطع الأثرية بها وخاصة أن عام ٢٠١٨ سيشهد العديد من الافتتاحات الأثرية منها المتحف المصري الكبير ومتحف سوهاج.

وشارك بالمعرض الذي يستمر حتى سبتمبر القادم، بحضور أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، وسحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والقنصل خالد راضي قنصل مصر بولاية تكساس.

وأشار الوزير إلى أن الآثار هي قوة مصر الناعمة التي يجب أن نستغلها للترويج السياحي وإبراز تميز الحضارة المصرية وتنوعها الثقافي و مدي تقبلها للآخر أياً كانت ديانته أو ثقافته أو هويته.

ومن جانبه، قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، "إن المعرض هو خير سفير لمصر في الخارج خاصة وأنه دعاية ترويجية هامة لدعوة المزيد من السياح لزيارة مصر، حيث إن معظم التذاكر التي خصصها المتحف لأول يوم بعد الافتتاح قد تم بيعها بالكامل مما يدل على أن المعرض قد وصل للهدف المرجو منه".

بدورها، أكدت سحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، حرصها على حضور معرض الآثار الغارقة، إلى جانب دعمها لسياسة المعارض الخارجية باعتبارها خير دعاية سياحية لمصر وحضارتها في الخارج مما يدعو بالشعور بالفخر، وخاصة أنه خلال شهر مارس يتم افتتاح 3 معارض أثرية في الخارج، الأول تم افتتاحه في مدينه (تورنتو) بكندا عن الآثار والحضارة الفاطمية في مصر، والثاني عن الآثار الغارقة سيتم افتتاحه فجر غد بتوقيت القاهرة كما سيتم افتتاح معرض توت عنخ آمون في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بعد غد، وفي يونيو سيتم افتتاح معرض عن الحلي في مصر القديمة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المعرض سيجذب آلاف من الزائرين حيث تم بيع ١٠٠٠ تذكرة حتي الآن في اليوم الواحد، فالدعاية للمعرض في كل مكان في المدينة.

يذكر أن معرض الآثار الغارقة بمدينة سانت لويس يعرض ٢٩٣ قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي (هيراكليون) و(كانوبيس) بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية وأبي قير، وتضم الآثار تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.