موسى مصطفى: "الطالبة مريم شهيدة.. وسنسترد حقها بالقانون"

كتبت – سحر عزام:

قال المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح في الانتخابات الرئاسية 2018، إن الطالبة المصرية مريم عبد السلام والتي توفيت متأثرة بإصابتها باعتداء مجموعة من الفتيات عليها في لندن "شهيدة ولها حقوق على مصر".

وأضاف "موسى" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "لن نسكت على حق مريم، ولابد من استرداد حقوقها، وترجع وتدفن في بلدها، ونمشي بالقانون ونكلف محامين لمتابعة القضية لاسترداد حقوقها".

وأشار إلى أهمية اتخاذ الدولة المصرية إجراءات حاسمة وسريعة لمساندة أسرة مريم، معبرًا عن رفضه للمساومة التي تفرض على أسرتها لإستلام جثمانها.

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