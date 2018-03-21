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​عبدالرحيم علي يُكرم "سيدة المرج" ويمنحها معاشًا شهريًا مدى الحياة

10:02 م الأربعاء 21 مارس 2018
​عبدالرحيم علي يُكرم "سيدة المرج" ويمنحها معاشًا شهريًا مدى الحياة

السيدة هبة و زوجها

كتب- إسلام ضيف:

كرم عبد الرحيم على عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، السيدة "هبة" التي حملت زوجها على ظهرها نتيجة مرضه طوال 3 سنوات، وأعلن منحها معاشًا شهرياً مدى الحياة.

وأشاد عبدالرحيم، بدور المرأة المصرية في كلمته بمؤتمر جماهيري عقده بميدان مصطفى محمود بالمهندسين، لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، قائلًا: "لفيت دول العالم ومشفتش أجدع من المرأة المصرية، الست المصرية الجدعة هى اللي بتقف بجوار أبوها وزوجها فى أوقات الأزمات".

وتابع: "عندما شاهدت صورة هبة بعد انتشارها على الفيسبوك، شعرت أننا أقوياء وأن مصر بجد فيها حاجة حلوة".

وأشعلت "هبة سيدة المرج" وسائل التواصل الاجتماعي طيلة الأسبوع الماضي، بعدما اشتهرت بحمل زوجها فوق ظهرها والذهاب به إلى المستشفيات لعلاجه من الفشل الكلوي.

كرم عبد الرحيم مجلس النواب منطقة الدقي منطقة العجوزة

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