"دعم مصر" يعقد جلسة حوار مجتمعي لتقنين "أوبر وكريم".. الأحد المقبل

القاهرة- أ ش أ:

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أكد ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية البرلمانية، أنه سيعقد الأحد المقبل جلسة حوار مجتمعي لدراسة دمج شركتي "أوبر وكريم" في إطار قانوني بمقره بالتجمع الخامس، وشدد على تقديره الكامل للسلطة القضائية والدعاوى المنظورة أمام المحاكم المصرية في شأن تشغيل شركتي "أوبر وكريم".

وذكر بيان أصدره "دعم مصر" اليوم الأربعاء، أنه يسعى عبر هذه الجلسة التي تأتي ضمن جلسات الاستماع والجلسات النقاشية التي يجريها إلى إيجاد إطار قانوني يحفظ حقوق العاملين بالشركتين.

وأوضح بيان الائتلاف أن جلسة الاستماع التي ستعقد بهذا الخصوص سيشارك فيها ممثلون عن الشركتين في حضور أعضاء من الائتلاف ولجنة النقل بمجلس النواب، والجهات ذات الاختصاص لتعزيز ثقافة الحوار المجتمعي بمشاركة الأطراف المعنية وفي إطار التأكيد على احترام القضاء وتفعيل القانون.