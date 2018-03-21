السيسي يهنئ بوتين هاتفياً بعد انتخابه لفترة رئاسية جديدة

كتب- عمر مصطفى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الروسي أعرب عن خالص تقديره لتهنئة السيد الرئيس، مؤكداً تقديره لمصر قيادة وشعباً، وتطلعه لمزيد من تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وأضاف راضي، أن الرئيسين ناقشا عدة جوانب في العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك سبل تطوير تلك العلاقات في المجالات المختلفة، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية متزايدة لما تنطوي عليه المرحلة الراهنة من تطورات وتحديات.

ولفت راضي، إلى أن الاتصال استعرض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى وتقديرات الرئيسين حول الأوضاع بالمنطقة وأهمية تعزيز العمل المشترك للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة مع استمرار التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.