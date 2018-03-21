وكيل "قوى عاملة البرلمان": لدينا 15 مليون عامل غير منتظم في مصر

كتب- مصطفى على:

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية الحالية تجرى في لحظة فارقة في تاريخ مصر، مطالبًا الشعب بالاحتشاد أمام صناديق الاقتراع خلال أيام التصويت الثلاثة.

وأضاف وهب الله، في مؤتمر صحفي لجمعية "عمال تبني مصر للتنمية"، بمقر نقابة الصحفيين، الثلاثاء، أن مصر شهدت خلال الأربع سنوات الماضية زراعة نواة المشروعات القومية، وحان وقت جني ثمارها.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة التأمين على العمالة غير المنتظمة، واجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وقمنا بحصر عدد العمالة في مصر، والتي بلغت 30 مليون عامل، فيما بلغت العمالة غير المنتظمة 15 مليونًا، منهم الباعة الجائلين والخدم والحراس وغير ذلك.

وأشار إلى أن المرأة المصرية عظيمة، ويجب تكريمها كل يوم، وليس فقط في عيد الأم أو عيد الأسرة.