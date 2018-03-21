وزير الري يتفقد القناطر الخيرية ويفتتح معرض زهور الربيع -صور

كتب- أحمد مسعد:

قام الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بزيارة تفقدية اليوم للقناطر الخيرية وعدد من الحدائق افتتح خلالها معرض الزهور ونباتات الزينة والصبارات بمناسبة عيد الأم وعدد من الحدائق.

وتضمنت الزيارة تفقد أعمال التطوير الجارية بالتشغيل الذاتي لحديقة أبو قردان، كما زار الإدارة العامة لري قناطر الدلتا والورش التابعة لها، وكذا زيارة مكتبة الطفل بحديقة عفلة وتفقد متحف الطفل لعلوم المياه للاطمئنان على استعدادات الوزارة لاستقبال الزائرين أثناء عيد الربيع (شم النسيم).

كما وجه الوزير خلال جولته التفقدية بأهمية الاستمرار في أعمال التطوير للحدائق بالتشغيل الذاتي ورفع مستوى الخدمة بها، وكذلك التوسع باستغلال الورش فى تنفيذ أعمال للغير لزيادة إيرادات الدولة، وكذا استغلال المساحة الفضاء بحديقة النخيل لإقامة ملعب خماسي، والبدء فورا في تطوير الواجهة المائية لحديقة عفلة بعمل ممشى وتكسية متدرجة.

كما وجه بضرورة الاستعداد لعمل مهرجان الرسم الإبداعى والمقرر إقامته بالحدائق خلال الأسبوعين القادمين احتفالا بأعياد الربيع، بالإضافة إلى زراعة أشجار مثمرة بالحدائق والمشاتل كوسيلة جذب واستثمار في نفس الوقت، مشيرا إلى أنه سيتم تكليف الإستشاري لعمل ماستر بلان للحدائق متضمن أعمال التطوير والاستثمار.