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وزيرة التضامن تكشف عن معايير اختيار الأم المثالية

05:59 م الأربعاء 21 مارس 2018
وزيرة التضامن تكشف عن معايير اختيار الأم المثالية

وزيرة التضامن غادة والي

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت غادة والي، وزيرة التضامن، إن في كل عام تبدأ الوزارة البحث عن "هن"، بفتح باب التقدم في مسابقة الأم المثالية بأول يناير من كل عام، وتعمل لجان مختلفة على فرز الترشيحات المقدمة لهذه المسابقة.

وقالت والي خلال كلمتها في حفل تكريم الأمهات المثاليات، اليوم الأربعاء، المقام في فندق الماسة، أن اللجنة المركزية تختار الأم المثالية في كل محافظة، والثلاث الأوئل على مستوى الجمهورية، وأمًا لشهيد من القوات المسلحة وأخرى لشهيد من الشرطة، وأمًا ربت ابنًا ليس أبنها، وأمًا ربت ابن متحديًا للإعاقة.

وتابعت: "جرى إضافة فئة جديدة لمسابقة الأم المثالية، هذا العام، وهي أم لديها إعاقة تحملت تربية الأولاد حتى وصلت بهم إلى بر الأمان".

وزارة التضامن غادة والي الأم المثالية

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