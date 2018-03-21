وكيل "إسكان النواب": حوار "شعب ورئيس" تلقائي وصادق

كتب- محمد نصار:

قال النائب خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن كل من تابع حوار الرئيس السيسي "شعب ورئيس" شعر بأنه حوار تلقائي صادق تحدث فيه السيسي لشعبه من قلبه وبكل صدق وتواضع لم نشهده من قبل.

واعتبر عبدالعزيز، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا هو التوقيت المناسب لحوار الرئيس السيسي في نهاية مدته الثانية، وقبل انطلاق المرحلة الجديدة في بناء مصر، وأظهر السيسي للشعب المصري العديد من الحقائق التي كانت ربما غائبة عن البعض، وتطرق للعديد من القضايا المهمة؛ ليطمئن المصريين، بما حققناه وما ننتظر تحقيقه.

وأوضح عبدالعزيز، أن الرسالة الأهم التي وجهها الرئيس في حواره هي: "إحنا في نهاية مرحلة تثبيت الدولة المصرية"، ليؤكد للمصريين أننا مازلنا أمام مجموعة من التحديات حتى نصل للاستقرار، بعد ما نجحنا في اجتياز العديد من المراحل الصعبة خلال الفترة الماضية، ولكننا مازلنا في حاجة للصبر حتى نجني ثمار ما حققناه ونصل للاستقرار.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن أبرز ما لفت انتباهه في حديث الرئيس المعايير التي وضعها لاختيار القيادات، التي تتمثل في القيم والأخلاق والانضباط والكفاءة وأن يكون إنسانًا شريفًا ومخلصًا وصاحب يد نظيفة، لأنه كلما كانت الكتلة القائدة عظيمة كل ما حققنا نتائج عظيمة.