6 معلومات عن "ميس لندا" ناظرة الوزراء الأربعة التي كرمها السيسي

كتب – محمود رمزي:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليندا سليمان، الناظرة السابقة لمدرسة السلام كوليدج، باعتبارها واحدة من رواد التعليم، والتي استطاعت من خلال إدارتها للمدرسة، تخريج 3 وزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وهم الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، فيما تعتبر الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة، إحدى تلاميذها.

ويرصد مصراوي، 5 معلومات عن ليندا سليمان ناظرة 4 وزراء في حكومة شريف إسماعيل:

1. ولدت بمدينة طنطا في ثلاثينيات القرن الماضي.

2. عملت معلمة بمدرسة السلام كوليدج بسرايا القبة.

3. تخرج في مدرستها، كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، والدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي السابقة.

4. ظهرت في حوار خاص مع الوزراء الثلاثة ببرنامج "مصر النهارده" الذي تقدمه الإعلامية رشا نبيل.

5. تمنت لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل موتها، وقالت: "عايزه أشوفه لأقوله له بحبك ياريس، وأنت أبويا وأخويا".

6. منحها الرئيس السيسي، وسام الكمال تقديرا لدورها في تربية النشء، وتخريج نماذج ساهمت في مسيرة البناء.