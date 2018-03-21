وكيل "دفاع النواب": "شعب ورئيس" حوار من القلب للقلب

كتب- محمد نصار:

وصف اللواء سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، حوار "شعب ورئيس"، بأنه حوار من القلب للقلب يعبر عن قائد وزعيم محب لبلده ووطنه ويعطينا الأمل ومستقبل أفضل.

وأضاف الجوهرى في بيان، اليوم الأربعاء، أن حوار السيسي كشف عن الأخطار التي كانت تواجهها مصر قبل وبعد 30 يونيو، وكل المحاولات التي بذلتها قوى الشر والدول التي تدعمها لزعزعة استقرار هذا البلد.

وتابع الجوهري: "أتصور أن ما أراده الرئيس السيسي هو أن يعكس للشعب المصري كل الزوايا الغائبة عنه، فكان بمثابة تبديل الأدوار، خاصة بعدما استمع لشكواهم وآرائهم، ووضعهم في الصورة كاملة بين ما يتمنونه، وبين ما هو متاح لديه، وما بذل من مجهودات لتحسين الأوضاع ".

ونوه إلى أن تأكيد السيسي على نجاحنا في أربع سنوات لتقليص نسبة الإرهاب في سيناء من 90 % إلى 10 %، تعطي الأمل لتحقيق وعوده أيضا بالقضاء على الإرهاب في سيناء وتحقيق التنمية الشاملة فيها بحلول عام 2022، لأن نجاحنا في القضاء على الإرهاب في أربع سنوات يثبت قدرة الجيش المصري والشعب المصري على مواجهة أي تحديات مهما كانت صعبة.