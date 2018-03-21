سيدة للرئيس السيسي: "ربنا ياخد من عمري ويديك"

كتب – محمود مصطفى ومعتز عباس:

قاطعت إحدى السيدات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية قائلة: "ربنا ياخد من عمري ويديك".

ووجه السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية، اليوم الأربعاء، بفندق الماسة، الشكر للسيدة، قائلا: "ربنا يديكي الصحة والعمر".

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في الحفل، الشعب المصري إلى النزول للتصويت في انتخابات الرئاسة، التي ستجرى الأسبوع المقبل قائلا: "شجعوا أبناءكم وأزواجكم وحتى اللي مش ليه صوت، اعملوا مظاهرة أمام اللجان".