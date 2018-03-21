برلمانية: نساء مصر سيردون الجميل للسيسي أمام صناديق الانتخابات

كتب- أحمد علي:

أثنت النائبة سعاد المصري، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان ومسئول الاتصال السياسي لدعم مصر ببورسعيد، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة في تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، ومشاركة الأم المصرية في عيدها اليوم، وهذا يؤكد احترامه للمرأة المصرية.

وأضافت وكيلة مشروعات البرلمان، في بيان اليوم الأربعاء، أن نساء مصر جميعا سيردون الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي أيام 26، 27، 28 من خلال احتشادهم أمام الصناديق وقولهم "نعم" للأب والابن والأخ عبدالفتاح السيسي، حامي الأرض والعرض، رجل المهام الصعبة الذي تحدى العالم وضحى بسعادته من أجل أرض وطنة مصر.

وأوضحت المصري، أن الرئيس السيسي يحرص على أن تؤدي المرأة المصرية دورها السياسي، الوطني، والاجتماعي من أجل بناء هذا الوطن، وهذا يؤكد إيمان الرئيس بدور المرأة التي تمثل نصف المجتمع وتبني المستقبل بجوار الراجل.