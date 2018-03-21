برلماني: حوار "شعب ورئيس" حمل رسائل مهمة للمصريين

كتب - محمد نصار:

قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بالقليوبية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ساندرا نشأت، "شعب ورئيس"، حمل العديد من الرسائل المهمة، وتحدث عن كل القضايا التي تشغل المصريين بكل صدق وأمانة، لافتا إلى ان تصريحات الرئيس تعكس أنه لا يعرف سوى العمل ولا يبتغى من وجوده فى هذا المنصب إلا رضا الله .

وأضاف الكمار، أن السيسى وجه رسائل صادقة تصل إلى قلب الشعب المصري بكل فئاته، فوجه رسائل للمرأة والشباب والرجال، وأصحاب المعاشات فلم يستثنِ أي فئة ليؤكد لجموع المصريين أن كل مشكلاتهم في ذهنه وللرد بصراحة على كل ما يدور في أذهانهم من تساؤلات .

وأوضح الكمار، أن الرئيس السيسي يعلم جيدا أن الإجراءات التي اتخذها صعبة، ولكنها كانت في مصلحة الوطن والمواطن، لافتا إلى أن الرئيس قال فيه حوراه أن الإجراءات التي نتخذها صعبة لكنها لا تكسر ظهر المواطن، موضحا أن هذه الاجرءات سنجني ثمارها قريبا.