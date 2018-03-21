برلماني عن "شعب ورئيس": "حكاية مصر وأهلها مش السيسي"

كتب - أحمد علي:

أشاد النائب محمد علي عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، بحوار الرئيس عبدالفتاح السيسي "شعب ورئيس"، وصرح بأن الحوار لم يتضمن فقط معلومات وحقائق وأرقام عن الإنجازات التي تحققت في عهده، بل حرص الرئيس على أن تكون هناك مساحة كبيرة من "القيم الإنسانية" و"العاطفية" تخرج من القلب لتدخل القلب، ورسم فيه خريطة الطريق لنهضة اقتصادية واجتماعية كبيرة، ومبشرًا المصريين بتغير الظروف إلى الأفضل، ومتمسكا بالأمل بأن مصر ستكون بخير بوحدة شعبها وتماسكه.

وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي وجه مجموعة من الرسائل إلى الشعب المصري، في مقدمتها تحية السيدة المصرية "تجربتي ثرية جدا فيما يخص دور الست المصرية فى البيت وأنها مصنع الرجال"، ورسالة للاجيال القادمة بأن مصر ستكون أفضل حالا "في سن أحفادي بإذن الله الدنيا في مصر هتبقى غير كده خالص بإذن الله أحفادنا هيجنوا ثمار صبر أهلهم"، وأعطى نصائح أيضا بشأن تربية النشء: "مش الأكل بس هو الأساس لتربية الأولاد لكن اللي هتخلفه تفكر هتربيه إزاي وهتعلمه إزاي".

وأردف عبدالحميد، أن الرئيس السيسي يعمل بجد منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها البلاد، ولم يلجأ للمسكنات لحل المشكلات التي عانت منها مصر لسنوات ولكنه عمل بصدق وإخلاص من أجل النهوض بهذه البلد.

وتابع: "الحكاية كانت حكاية مصر وأهل مصر مش حكاية عبدالفتاح السيسي".