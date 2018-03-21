"تشريعية النواب" تكشف حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور

كتب- أحمد علي:

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن لم تتلقَ حتى الآن أي طلبات لرفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، النائب مرتضى منصور، قائلا: "لم يحال لنا في اللجنة التشريعية أي طلبات لرفع الحصانة بشأن رئيس نادي الزمالك أو أي مشكلة متعلقة بنادي الزمالك".

وأوضح، أبوشقة، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، أن اجتماع اللجنة المنتظر سيكون يوم 2 أبريل، ولا توجد أي اجتماعات قبل ذلك، متابعًا، أن هذا الاجتماع يتضمن مناقشة طلب من النائب العام بشأن رفع الحصانة، ولكنه ليس له علاقة بنادي الزمالك مضيفا: "طلبات رفع الحصانة المحالة للجنة التشريعية ليس لها علاقة بنادي الزمالك".

وكان النائب العام، تقدم بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ لرفع الحصانة عن النائبين علاء عبدالمنعم، وأحمد الشرقاوي بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 6945 لسنة 2016 إداري الدقي المقيدة برقم 94 لسنة 2018 في البلاغ المقدم من المستشار مرتضى منصور ضدهما.

يشار إلى أن نادي الزمالك يشهد أزمة مؤخرًا بشأن أمواله، والتي على أثرها شكلت وزارة الشباب، لجنة لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك ماليا، حتى انتهاء نيابة الأموال العامة من التحقيقات التي تجريها في القضية رقم 420 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، حصر تحقيق أموال عامة عليا.