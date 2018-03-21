السيسي: استراتيجية 2030 تضمن تمكين المرأة بشكل كامل

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة وضعت خطة كاملة لتمكين المرأة في إطار استراتيجية الدولة 2030 مع وجود آليات تضمن تنفيذها بالكامل وعلى الوجه الأكمل.

وأضاف السيسي خلال كلمته في حفل تكريم الأم المثالية اليوم الأربعاء، أن المرأة أصبحت تمثل حالياً 20% من الحكومة الحالية، كما تمثلت منصب المحافظ للمرة الأولى، كما يوجد نسبة كبيرة غير مسبوقة في البرلمان.

وأشار الرئيس إلى أن هذه المناصب ليست عطف على المرأة أو مجاملة لها، ولكن هذه المناصب وصلوا إليها بجهدهم الذاتي.

وأوضح الرئيس السيسي، أن المرأة هى التي تقدمت صفوف العمل الوطني، فهي رائدة ومبادرة للحفاظ على بقاء مصر واستعاتدها ممن حاولوا النيل منها، وهي التي تحملت العبء الأكبر الناتج عن القرارات الاقتصادية.