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موسى مصطفى يرفض الكشف عن تكاليف حملته الانتخابية

03:03 م الأربعاء 21 مارس 2018
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كتب- محمد نصار:

تصوير - محمد حسام الدين:

رفض المرشح الرئاسي، موسى مصطفى موسى، الإفصاح عن إجمالي المبالغ المادية التي أنفقها على حملته الانتخابية.

وقال موسى، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء؛ ردًا على سؤال لمصراوي، إنه أنفق في حدود إمكانياته المادية.

وأوضح، أن الحساب البنكي الخاص بالحملة الانتخابية موجود به كل تكاليف الدعاية الانتخابية.

وانتهى منذ قليل المؤتمر الختامي للحملة الانتخابية للمهندس، موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي السبت المقبل ٢٤ مارس، لتبدأ عملية التصويت في الانتخابات أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ مارس.

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