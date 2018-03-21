الآثار: كشف جديد في "بني حسن" بالمنيا

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت البعثة الأثرية الأسترالية، برئاسة الدكتور نجيب قنواتي، عن نقوش ومناظر ملونة أثناء أعمال إعادة تنظيف بئر الدفن الخاص بالمقبرة رقم 29، لشخص يدعى باكت الأول من الأسرة 11 حاكم الإقليم السادس عشر، الموجودة في منطقة آثار بني حسن بمحافظة المنيا.

وقال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذه النقوش عثرت عليها البعثة داخل غرفة الدفن الموجودة على عمق 18 مترًا، وهي نقوش تصور مجموعة من المناظر ذات الصيغة الجنائزية والتي تُظهر صاحب المقبرة يقدم القربان للإلة أنوبيس والذي يعتلي جبله والإله أوزوريس سيد أبيدوس، بالإضافة لتقديم القرابين لحاكم الإقليم رقم 16.

من جانبه أوضح الدكتور نجيب قنواتي، إن أهمية هذا الكشف تكمن في ما يحويه من زخارف مزينة للحجرة والتي لم تكن مألوفة في عصر الدولة الوسطى، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام علماء الآثار لإعادة دراسة تطور زخرفة المقابر في عصر الدولة الوسطى بشكل عام، بالإضافة إلى أن ظهور صاحب المقبرة على جدران حجرة دفنه يزيد من أهمية هذا الكشف.