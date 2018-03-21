السيسي للمصريين: "تأدب مع كل ست وبنت"

كتبت- عايدة رضوان:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل إنسان باحترام وتقدير النساء، قائلًا: "خلوا بالكم، احترم وقدر وتأدب مع كل ست وبنت، ده مش تفضل مننا، ده تقدير وعرفان لأنهم ليهم حق كبير عندنا".

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية المقامة اليوم الأربعاء، في فندق الماسة لتكريم الأمهات المثاليات.

ومنح الرئيس السيسي، وسام الكمال للأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، فيما بدأت الاحتفالية بعزف أوركسترا "النور والأمل" عددًا من المقطوعات الموسيقية.