السيسي يمسح دموع والدة أحد الشهداء بحفل تكريم الأم المصرية

كتب- محمود مصطفى:

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمسح دموع السيدة سلوى فيهم عبدالعزيز البسيوني، والدة الشهيد المقدم أحمد حسين، رئيس مباحث شربين السابق، خلال تكريمها بحفل تكريم المرأة المصرية، الذي عقد صباح الأربعاء، بفندق الماسة.

ودار حوار بين الرئيس السيسي ووالدة رئيس مباحث شربين السابق، وأثناء حديث الرئيس معها، انهمرت دموعها، فما كان من السيسي إلا أن سارع إلى تجفيف دموعها، مقبلاً رأسها.