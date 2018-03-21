الأم المثالية لكفر الشيخ تقبّل السيسي.. وتهديه "صورة تذكارية" -(فيديو)

كتبت-مروة شوقي:

أعربت نادية محمد خليفة، الأم المثالية الأولى في محافظة كفر الشيخ، عن فرحتها باعتلائها مسرح فندق الماسة؛ لتسلم درع التكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملوحة بصورة مرسومة للرئيس، واضعة إياها فوق رأسها.

وعبّرت خليفة، عن تقديرها لشخص الرئيس بتقبيلها صورته، التي أهدتها له، ليبادرها الرئيس بتسليمها درع التكريم، ويقبل رأسها، فسارعت خليفة بتقبيل السيسي على وجنته، ليضحك الرئيس.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، ضمن الاحتفال بعيد الأم، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والشخصيات العامة، بفندق الماسة.

وبدأ الحفل بعزف مقطوعات موسيقية لأوركسترا "النور والأمل" للمكفوفين، وقد وجه إليهم الرئيس التحية والشكر.