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الأحد.. افتتاح 3 قاعات جديدة في دار الكتب

02:16 م الأربعاء 21 مارس 2018
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كتب- محمد عاطف:
تفتتح الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أحمد الشوكي، وحضور الدكتور نادر عبدالدايم رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب وعدد من الشخصيات العامة، في الواحدة من ظهر الأحد المقبل، ثلاث قاعات بالطابق الثالث بمقر دار الكتب بكورنيش النيل.

وحسب بيان اليوم الأربعاء، خصصت القاعة الأولى للمكفوفين، بتجهيزها بأجهزة حاسب آلي، وعشرات الكتب، المطبوعة بطريقة برايل، في شتى مجالات المعرفة، وتوجد بالقاعة مطبعة بطريقة برايل.

وخصصت الهيئة ثاني القاعات للفنون، لعرض إبداعات الفنانين المصريين في مجال الفنون الجميلة.

يشهد الافتتاح عرض عدد من لوحات الطلبة والأساتذة في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.

وخصصت الهيئة، ثالث القاعات للتراث الشفهي، وتحتوي على مجموعة كبيرة من الأسطوانات وأشرطة الكاسيت والنوت الموسيقية، كما تضم عددًا وافرًا من الكتب والمراجع والموسوعات في الموسيقى بأنواعها وتراجم مؤلفات الموسيقيين العالميين من أمثال باخ وبتهوفن وموزار وغيرهم.

دار الكتب أحمد الشوكي

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