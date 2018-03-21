الأزهر يدين الهجوم الانتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول

كتب – محمود مصطفى:

أدان الأزهر بشدة، الهجوم الانتحاري الذي وقع اليوم الأربعاء، قرب أحد المزارات الدينية غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وأكد الأزهر في بيان اليوم الأربعاء، أن استهداف الأبرياء وترويع الآمنين عمل جبان وجريمة تنكرها كافة الأديان السماوية والمبادئ الإنسانية، مطالبًا بضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب، واستئصال خطره الذي يهدد السلام العالمي.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأفغانستان حكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.​