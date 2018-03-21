برلماني: "شعب ورئيس" كشف حساب عن فترة السيسي الأولى

كتبت - هند الشامي:

أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بفيلم "شعب ورئيس 2018"، مؤكدًا أن الفيلم مكاشفة بين الرئيس السيسي والشعب المصري، تحدث فيه الرئيس بصراحة عن التحديات التي تواجه مصر وتشغل الرأي العام والمواطنين، كما عرض كشف حسابه خلال فترة رئاسته الأولى والإنجازات التي حققها في شتى المجالات.

وأضاف عبدالقادر في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن حوار الرئيس بالفيلم لم يقتصر على عرض الإنجازات والتحديات الراهنة فقط، ولكنه تحدث أيضا عن رؤيته المستقبلية في الإصلاح والمستهدف خلال الفترة المقبلة فكان الفيلم بمثابة برنامج انتخابي للرئيس السيسي، تحدث فيه عن خطته بشأن التعليم والصحة والاقتصاد والطرق والبنية التحتية.

وتابع عبدالقادر، أن الرئيس تحدث أيضًا عن الإعلام المصري ودوره في نقل الحقائق إلى المواطنين دون تشويه أو تحريف، ودعا الإعلاميين إلى تحري الدقة فيما يقولون وعدم السماح للإعلانات والربح المادي واستمرارية الظهور بالتأثير على المحتوى الإعلامي المقدم الذي يجب أن يكون صادقا ومعبرا عن المجتمع والواقع المصري.